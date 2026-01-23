Bolzano: prorogati criteri per la concessione di contributi per incentivare il trasporto combinato

Nella seduta di venerdì 23 gennaio, la Giunta provinciale ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2028 i criteri per la concessione di contributi per incentivare il trasporto combinato, su proposta dell’assessore provinciale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Daniel Alfreider. Lo spostamento del traffico dalla gomma alla rotaia è infatti un obiettivo dichiarato dalla Giunta Provinciale non solo per motivi inerenti alla tutela del clima e dell’ambiente, al bilancio energetico, alla qualità della vita e al turismo, ma anche a causa della limitata capacità della rete stradale in relazione al trasporto di merci e alla circolazione delle persone, dovuta al ridotto spazio disponibile nelle Alpi, in particolare lungo il corridoio del Brennero.

L’assessore provinciale Alfreider sottolinea: “Con questa proroga fino al 2028 diamo alle aziende una cornice stabile e prevedibile: chi sceglie il trasporto combinato deve poter programmare con continuità. Allo stesso tempo riduciamo il traffico pesante su strada e il carico per chi vive lungo l’asse del Brennero”.

Possono beneficiare dei contributi le imprese di trasporto multimodale e le imprese di trasporto ferroviario con sede nello spazio economico europeo che effettuano servizi di trasporto merci su rotaia in Alto Adige sulla tratta Salorno-Brennero e viceversa. La misura è destinata in particolare a dare sollievo all’ambiente e ai residenti lungo la direttrice nord-sud in Alta Val d’Isarco, Val d’Isarco e Bassa Atesina, sottolinea Alfreider.

