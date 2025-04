Bolzano: nuovo regolamento di esecuzione sull’attività di noleggio autobus con conducente

La Giunta provinciale di Bolzano, nella riunione del 22 aprile, ha approvato, su proposta dell’assessore alla Mobilità Daniel Alfreider, il nuovo regolamento per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. Tra le principali modifiche introdotte: l’autorizzazione sarà valida in modo illimitato e non trasferibile, sarà richiesto un contributo una tantum di 600 euro per l’iscrizione al registro provinciale, eliminati i requisiti relativi all’età media dei veicoli e al numero minimo di autisti in relazione al parco autobus e, infine, la revisione avverrà su base annuale.

“Questa delibera introduce semplificazioni e adeguamenti in linea con le normative europee e statali - spiega l’assessore Alfreider - le tasse sono state uniformate, e per iscriversi al registro provinciale sarà necessario versare una somma una tantum di 600 euro, al posto dei 120 euro annuali previsti in precedenza. È stata eliminata la limitazione dell’età media degli autobus (dieci anni) e del limite massimo di 15 anni, e sono state introdotte le disposizioni statali che vietano la circolazione degli autobus Euro-1, e presto anche degli Euro-2. Inoltre, la revisione (controllo di sicurezza e ambientale) sarà obbligatoria ogni anno.”

Sono state apportate anche modifiche alle modalità di controllo dei requisiti per l’attività di noleggio autobus, che ora avverranno periodicamente anziché con frequenza semestrale o annuale, da parte dell’Ufficio provinciale competente in materia di motorizzazione. “Il controllo si concentrerà sugli aspetti essenziali, migliorando l’efficienza e l’efficacia del lavoro dell’Ufficio provinciale Motorizzazione” - aggiunge l’assessore.

L’associazione lvh.apa/Confartigianato imprese ha accolto positivamente la modifica del regolamento. Le novità introdotte facilitano la concorrenza e l’accesso delle imprese al libero mercato. “Sono state rimosse alcune limitazioni che consentiranno alle aziende una maggiore libertà organizzativa. Poiché si tratta di servizi privati, sarà il mercato stesso a premiare chi sarà in grado di offrire servizi di elevata qualità” - conclude Alfreider.

Infine, è stata prevista una norma transitoria che stabilisce che le autorizzazioni per l’attività di noleggio rilasciate prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento resteranno valide fino alla loro scadenza naturale.

