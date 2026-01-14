Bolzano: energia gratis in cambio del sì alla nuova centrale, la proposta di Alperia divide la Val d'Ultimo

La proposta di energia gratuita in cambio del via libera a una nuova centrale idroelettrica non convince la Val d’Ultimo, dove la presenza di tralicci, dighe artificiali, condotte e linee ad alta tensione segna da decenni il paesaggio. L’ipotesi di realizzare una centrale di pompaggio a turbina accende il dibattito tra amministrazione comunale, cittadini e comitati locali.

L’offerta avanzata da Alperia prevede elettricità gratuita per il 70% del consumo medio delle utenze domestiche e uno sconto del 20% per le aziende durante la fase di costruzione dell’impianto. Una proposta giudicata però insufficiente sia dal sindaco Stefan Schwarz, sia da parte della popolazione. «Dobbiamo discutere ulteriori forme di compensazione per la comunità», ha spiegato il primo cittadino, sottolineando come il costo dell’energia rappresenti solo una parte della bolletta, gravata anche da tasse e oneri accessori.

Ancora più critica la posizione del comitato contrario all’impianto, che definisce l’offerta «ridicola», ricordando come la valle contribuisca alla produzione idroelettrica da oltre 70 anni e rivendicando benefici più consistenti. Accanto agli aspetti economici, i residenti chiedono anche garanzie ambientali, dall’interramento delle linee ad alta tensione alla tutela delle sorgenti e del territorio.

Nel frattempo, il referendum popolare, inizialmente previsto per la prima metà del 2026, è stato rinviato all’autunno. Dal punto di vista tecnico, la centrale avrebbe un ruolo strategico per la rete elettrica, consentendo di immagazzinare energia nei momenti di surplus produttivo e rilasciarla durante i picchi di consumo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.