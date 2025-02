Bolzaneto, rottura di una tubatura in via Polonio, strade e giardini allagati

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Una tubazione dell’acquedotto si è rotta in via Polonio a Bolzaneto

2️⃣ Strade e giardini allagati, molte abitazioni sono rimaste senza acqua

3️⃣ Intervento di Vigili del Fuoco, Polizia Locale, AMT e IREN per la messa in sicurezza

La notizia nel dettaglio

Questa mattina una tubazione dell’acquedotto si è rotta in via Ugo Polonio a Bolzaneto, causando un’ingente fuoriuscita d’acqua che ha allagato la strada e i giardini di alcune abitazioni. Il problema ha lasciato numerose case senza approvvigionamento idrico.

Intervento immediato - Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno predisposto una motopompa per aspirare l’acqua ed evitare che le cantine venissero allagate. La Polizia Locale ha provveduto a gestire la viabilità, mentre AMT ha temporaneamente spostato alcune fermate degli autobus coinvolte dal flusso d’acqua.

Riparazione della tubatura - I tecnici di IREN sono arrivati sul luogo per individuare l’origine della rottura e avviare la riparazione. L’intervento si è reso necessario per ripristinare la fornitura idrica nelle zone colpite, tra cui via Polonio, via dei Trenta e salita Murta.

Disagi per i residenti - La mancanza d’acqua ha interessato numerose abitazioni della zona, causando disagi agli abitanti. I lavori proseguiranno fino al completo ripristino del servizio.

