LIVE Bologna-Genoa (0-0): Marcandalli rileva Ostigard
di m.m.
BOLOGNA - Bologna e Genoa si affrontano allo stadio "Dall'Ara" in uno degli anticipi della quarta giornata del campionato di serie A. Ecco le formazioni ufficiali:
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro. All. Italiano.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira.
LA CRONACA - Prima del calcio d'inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Matteo Franzoso (ricordato anche con uno striscione sugli spalti) sciatore di origine genovese morto in Cile dopo un caduta in allenamento.
Bologna subito in gol di testa con Castro ma in posizione di fuorigioco e rete annullata. All'8° ammonito Bernardeschi per fallo su Vasquez. Buona iniziativa di Ellertsson per Colombo, che conquista un corner. Sugli sviluppi Vasquez conclude in porta con un tiro debole. Sul fronte opposto ci prova Orsolini, troppo tenero il suo tiro che non impensierisce Leali.
Cooling break a metà tempo per il gran caldo a Bologna.
Altro tentativo da fuori di Colombo, rasoterra debole tra le braccia di Skorupski. Al 35' grande occasione per i rossoblù: Nortn Cuffy serve Martin la cui sciabolata viene miracolosamente deviata in calcio d'angolo dal portiere avversario.
Nell'intervallo Marcandalli rileva l'accacciato Ostigard, vittima di uno scontro con Castro.
