Bogliolo a Telenord, a Levante senza liquidità: rinunciamo al Natale per la sicurezza delle scuole

I 285 mila euro promessi per il 2026 non servono nell’immediato e non coprono la manutenzione ordinaria. Così il Municipio di Levante ha deciso di spostare tutte le risorse destinate alle iniziative natalizie per finanziare interventi urgenti nelle scuole, in vista della riapertura a settembre.

Fondi vincolati – Le risorse in conto capitale annunciate per il 2026, spiega il presidente Federico Bogliolo (Vince Genova), non possono essere usate per l’ordinaria manutenzione e sono disponibili solo tra un anno e mezzo. "Ben venga ciò che arriverà, ma oggi servono fondi per la sicurezza di studenti e personale", sottolinea Bogliolo.

Emergenza scuole – Nei due municipi i fondi per le manutenzioni scolastiche e del verde sono esauriti. Restano cifre minime: "Abbiamo 1.750 euro per il verde e poco più per le scuole. Con queste somme non si garantisce neppure lo sfalcio dell’erba agli ingressi. Basterebbero 22.000 euro", spiega il presidente del Levante. "Le verifiche sulle porte antipanico, la sostituzione di vetri rotti e altre operazioni di sicurezza rischiano di non essere completate prima del rientro in classe".

Scelta obbligata – L’unico capitolo di bilancio da cui era possibile prelevare fondi in tempi rapidi era quello dedicato a manifestazioni ed eventi. "Così facendo non potremo organizzare il bando per le associazioni e gli addobbi natalizi. Mi dispiace, ma la priorità è evitare che le scuole restino chiuse", afferma Bogliolo.

Problema cittadino – La carenza di risorse in parte corrente, avvertono i presidenti, non riguarda solo i due municipi di opposizione, ma tutti i nove municipi genovesi. "Servono decisioni politiche per reperire fondi immediati. Non possiamo limitarci a dire che la colpa è di chi c’era prima".









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.