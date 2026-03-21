Bogliasco, trecento tifosi della Sampdoria contestano squadra e società
di Redazione
La protesta
Contestazione a Bogliasco, dove circa 300 tifosi della Sampdoria si sono ritrovati per esprimere tutto il loro dissenso nei confronti di squadra e società dopo i ripetuti risultati negativi della squadra. Tra i principali bersagli dei cori, spiccano Manfredi, Tey, Walker e Fredberg, oltre ai componenti della squadra. Gli unici "risparmiati" sono stati Attilio Lombardo ed il suo staff, il direttore sportivo Andrea Mancini, e il dirigente Giovanni Invernizzi. A garantire la sicurezza presso l'impianto "Mugnaini" sono presenti due camionette della Polizia e una dei Carabinieri. La squadra, nel frattempo, si sta allenando nel campo superiore.
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