A Rapallo la finale 2026 del Porto Carlo Riva Gran Galà del Golf

RAPALLO - Dopo il successo della prima tappa al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, che ha visto sfidarsi 132 giocatori e la vittoria di Federico Maccario tra i professionisti, il Porto Carlo Riva Gran Galà del Golf arriva sulla Riviera di Levante per la seconda e conclusiva tappa dell’edizione 2026, in programma al Circolo Golf di Rapallo venerdì 20 e sabato 21 marzo.

Organizzata con il supporto istituzionale di Regione Liguria, Lamialiguria, Comune di Sanremo e Comune di Rapallo, la manifestazione conferma il formato Pro-Am a squadre con un montepremi complessivo di 20.000 euro. Tra le due tappe il Gran Galà copre entrambe le riviere liguri e coinvolge oltre 230 partecipanti da tutta Italia, di cui 60 professionisti.

«Dopo la splendida risposta di Sanremo, siamo pronti a vivere a Rapallo un altro fine settimana di grande golf», commenta Donato Di Ponziano, promotore dell'iniziativa e direttore degli Open d’Italia per conto di Federgolf. «Negli anni siamo cresciuti consolidando il contenuto sportivo del Gran Galà e trasformandolo in un volano per il territorio che ci ospita. Questo risultato è possibile grazie al coinvolgimento di partner di prestigio, che condividono un tratto distintivo fatto di qualità ed eccellenza».

Il Presidente del Circolo Golf e Tennis Rapallo Attilio Riola non nasconde la propria soddisfazione nell’accogliere nel Club questa manifestazione: “Questo evento rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione e la visione condivisa possano dare vita a qualcosa di davvero speciale. Il coinvolgimento del nostro Circolo Golf e Tennis Rapallo, del nuovo Porto di Rapallo, delle amministrazioni Regionali e Comunali e di sponsor di grande prestigio ha creato una sinergia importante, destinata a crescere nel tempo e a rendere questo appuntamento sempre più rilevante e riconosciuto per tutto il territorio”.

Sul campo molti professionisti di rilievo insieme ad agguerritissimi dilettanti tra i quali spicca la presenza di Cristiano Berlanda (nella foto) il primo italiano a indossare i colori Europei in una Ryder Cup Paralimpica.

Il Gran Galà del Golf delle Due Riviere conferma anche a Rapallo il proprio posizionamento nel segmento luxury, grazie a un parterre di aziende partner che unisce eccellenze nazionali e locali. Porto Carlo Riva, prestigiosa realtà della nautica di lusso, è title sponsor dell’evento e fa da cornice alla tappa rapallese, sancendo il binomio golf e mare. Completano il quadro degli sponsor: Abate, punto di riferimento dell'alta orologeria, Corradini, E. Marinella, Falconeri, Rocco Forte Hotels e Adamas Caviar, che con il loro prestigio testimoniano la qualità e la coerenza del format.

Sul fronte dell’accoglienza, la manifestazione si affida a tre simboli dell’hotellerie ligure: Grand Hotel Excelsior Rapallo, Royal Hotel Sanremo e Europa Palace Sanremo, che ospitano giocatori, partner e ospiti dell’evento.

Fuori dal campo le attività collaterali al torneo vengono centralizzate all'interno del Porto Carlo Riva, riconoscendone la vocazione ricettiva non solo per armatori ed equipaggi. Un campo pratica gratuito sarà allestito il 20 e 21 marzo, dalle 9:00 alle 19:00, con i maestri del Circolo Golf di Rapallo pronti a introdurre al gioco chiunque voglia avvicinarsi al golf. Il momento clou è il cocktail di gala di venerdì 20 marzo alle ore 19:30, ospitato nella cornice del celebre ristorante Ö Magazin.

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