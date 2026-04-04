Bogliasco, striscione dei tifosi sampdoriani tiene alta la tensione a due giorni dalla sfida contro l'Empoli
di Redazione
Striscione di protesta dei tifosi sampdoriani a due giorni dalla sfida casalinga contro l'Empoli, in programma a Pasquetta alle 17.15 al "Ferraris". Dopo la contestazione che aveva preceduto la gara contro l'Avellino, i sostenitori più caldi hanno "ribadito il concetto", nel tentativo di motivare ulteriormente la squadra, lanciando il messaggio "Anche se oggi non ci vediamo, nulla è cambiato...lunedì fuori i co...". Firmato "La Sud"
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