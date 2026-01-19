Bogliasco: cede falesia sotto piazza Trento e Trieste

Attimi di paura, questa sera, a Bogliasco, quando attorno alle 19 si è verificato un cedimento della falesia sotto piazza Trento e Trieste, vicino ai giochi all'altezza della ex cappella di San Rocco.

Lo spazio è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, che ha transennato l'area, e i carabinieri. In arrivo per i dovuti controlli la motobarca, con a bordo i sommozzatori, i droni e le unità cinofile.

