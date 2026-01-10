Boccadasse si tuffa per solidarietà: torna il Cimento Invernale

Domenica 11 gennaio 2026, alle ore 12 in punto, torna il tradizionale Cimento Invernale sulla spiaggia di Boccadasse, un appuntamento che unisce coraggio, allegria e solidarietà. L’iniziativa, organizzata con il supporto del Rotary Club Genova San Giorgio, dell’Inner Wheel Genova Sud Ovest e di numerosi amici e sostenitori, ha come obiettivo la raccolta fondi a favore della Croce Bianca Genovese, destinati all’acquisto di dotazioni invernali indispensabili per il servizio sul territorio.





Il ritrovo è fissato alle 11,40 sulla spiaggia, mentre il tuffo collettivo avrà luogo alle 12:00 precise. Sono benvenuti costumi, mute da sub o abbigliamento goliardico: ciò che conta è lo spirito di gruppo, l’amicizia e, perché no, anche un pizzico di follia. L’organizzazione invita tutti i partecipanti a valutare attentamente le proprie condizioni fisiche, le previsioni meteo e lo stato del mare.





Al termine del tuffo, ai nuotatori e ai presenti saranno offerti focaccia e bevande calde fino a esaurimento scorte, mentre la Pro Loco Maris Boccadasse mette a disposizione i propri locali come punto di appoggio per l’evento. Il Cimento Invernale si svolge sotto il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VIII Genova Medio Levante, confermando ancora una volta la tradizione di un gesto coraggioso che fa bene al cuore e alla comunità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.