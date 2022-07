Boccadasse, con gli sci sulla passerella per disabili. La campionessa Goggia ride ma scoppia la polemica

di Redazione

La passiera usata per scendere, che nei video si vede anche rompere in due, è quella dedicata ai disabili

Con gli sci ai piedi, tutta e piumino ha provato il brivido di sciare a pochi metri dal mare. Una goliardata simpatica nello splendido borgo genovese di Boccaddasse con i video che stanno facendo il giro del web. Tutto, pare, per una penitenza da scontare nel giorno del suo addio al celibato.

Anche le azzurre di sci Sofia Goggia e la genovese Serena Viviani hanno commentato la scena ridendo e scherzando. Probabilmente entrambe non si sapevano che la passerella usata per sciare, che nei video si vede anche rompere in due, è quella dedicata ai disabili.

Anna Palmieri presidente del Municipio: "Serve per le persone con problemi motori. Come Municipio dobbiamo fare continua manutenzione e la Proloco Boccadasse insieme all’associazione Wall of dolls hanno l’obbligo di tenere aperto in estate la loro sede proprio per favorire i disabili, che qualcuno si diverta così non mi pare il caso…”.