Boccadasse 'blindata' per il blitz serale di Peter Pellegrini, presidente della Slovacchia in visita a Genova (VIDEO)

Imponente spiegamento di forze dell'ordine, come si conviene a un Capo di Stato straniero, in serata a Boccadasse. Il presidente della Repubblica di Slovacchia, Peter Pellegrini, arrivato nel pomeriggio al Colombo da Bratislava con l'aereo di Stato, aveva preso alloggio al Bristol di via XX Settembre, in funzione della visita ufficiale che nella mattina di venerdì lo prevede a Palazzo Tursi, ricevuto dalla sindaca Silvia Salis. Quindi in serata Pellegrini (chiare origini italiane, il bisnonno Leopoldo era venuto a fine Ottocento dal Trentino per lavorare alla costruzione di una ferrovia, ma per amore si era fermato in un villaggio slovacco, radicandovisi) ha visitato Boccadasse, con il suo seguito istituzionale e gli uomini della scorta.

Agli agenti slovacchi si è aggiunto un contingente di sicurezza disposto dal protocollo, con auto civetta e auto della polizia parcheggiate in corso Italia accanto alla chiesa di Sant'Antonio insieme con i pullmini a disposizione di Pellegrini e del suo seguito, mentre una motovedetta delle fiamme gialle sostava nelle acque antistanti l'insenatura. In ogni caso la vita a 'Bocca' non è stata turbata più di tanto, l'attività nei numerosi locali sulla mattonata e sulla piazzetta è proseguita come se niente fosse. Alle 20,10 Pellegrini ha lasciato Boccadasse, il corteo di auto della polizia, auto civetta e due pullmini si è mosso discretamente, sia pure segnalato dai lampeggianti, verso via Cavallotti, mentre la motovedetta ripartiva verso il porto.

