Blocco stradale a Bolzaneto: protesta dei sinti per la mancanza di elettricità

Nel pomeriggio di oggi, alcuni residenti del campo sinti di Bolzaneto hanno inscenato una protesta improvvisa in via Romairone, paralizzando il traffico in Valpolcevera. La circolazione è rimasta bloccata per quasi un’ora, aggravando i disagi in una zona già soggetta a criticità viarie.

La protesta è scaturita da un guasto elettrico che da mercoledì sera ha lasciato senza corrente il campo di via Nostra Signora della Guardia, a seguito di un violento nubifragio sul ponente cittadino.

Già giovedì mattina alcuni esponenti della comunità si erano recati al Municipio Valpolcevera chiedendo il ripristino urgente della fornitura. L’assessora al Sociale Cristina Lodi ha sollecitato l’intervento di E-Distribuzione, che ha effettuato verifiche e riparazioni.

La società, però, ha rilevato numerosi allacci abusivi e danni gravi agli impianti, ritenuti pericolosi. Per ragioni di sicurezza, la linea è stata disattivata e il caso segnalato all’autorità giudiziaria.

