Blocco ex Ilva: traffico in tilt in serata a Ponente, coda fino a 9 km su A10 verso Genova

Situazione di traffico critica sulla A10 Genova-Savona nel pomeriggio di oggi. Alle ore 18:00 circa, si segnalano circa 9 km di coda nel tratto compreso tra Genova Pra' e il bivio con la A7 Serravalle-Genova, in direzione di Genova, a causa di una manifestazione che interessa la zona di ponente della città.

Il traffico ordinario è fortemente rallentato e gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e valutare percorsi alternativi.

Si registrano inoltre code in uscita alla stazione di Genova Aeroporto per chi proviene da Savona, con rallentamenti significativi in ingresso alla città.

