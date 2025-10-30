Genova, Bucci contro i blitz nelle scuole: “Educare i giovani al rispetto e alla legalità”

“Se io impedisco a un giovane di studiare è un problema, se impedisco a un giovane di manifestare è un problema: tutte le violenze sono un problema, e dobbiamo mandare questo messaggio ai giovani, che noi aborriamo la violenza”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha commentato, a margine della presentazione della 30ª edizione del festival dell’educazione e della formazione ‘Orientamenti’, i blitz violenti avvenuti negli ultimi giorni al Firpo e al Leonardo Da Vinci a Genova.

Bucci ha sottolineato l’importanza di trasmettere ai ragazzi valori di rispetto e legalità: “La violenza non fa per noi, non è il messaggio che vogliamo dare ai giovani per il futuro. Quando mettiamo i semi per il futuro, dobbiamo seminare ciò che riguarda le scelte di carriera e professionali, ma soprattutto come comportarsi nei confronti degli altri cittadini all’interno della società civile. Il rispetto delle persone è fondamentale, la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri”.

Il presidente ligure ha preferito non entrare nei dettagli dei singoli episodi: “Preferisco non commentare, perché quando ero giovane io, qualcuno aveva tentato un’occupazione, ma il tentativo era finito male. Non è il mio compito commentare queste cose. L’importante è sottolineare il principio: la violenza va aborrata in ogni sua forma”.

