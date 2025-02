Blitz dei Carabinieri a Genova, un arresto e due denunce nel Centro storico

Un arresto, due denunce e diverse sanzioni. È il bilancio del servizio di controllo straordinario condotto dai Carabinieri della Compagnia di Genova Centro nel Centro storico e nelle aree limitrofe. L’operazione, mirata a contrastare lo spaccio di droga, i furti e le rapine, ha portato all’arresto di un ventenne per cessione di stupefacenti, alla denuncia di un minorenne armato di coltello e al sequestro di merce di dubbia provenienza.

Spaccio – Il primo intervento è avvenuto in Vico dell’Amor Perfetto, dove un giovane di 20 anni, di origine egiziana, è stato sorpreso mentre vendeva una dose di hashish per venti euro. Alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di un panetto della stessa sostanza, senza successo. Durante la perquisizione, gli sono stati trovati contanti ritenuti provento dell’attività illecita. L’acquirente è stato fermato e segnalato alla Prefettura come consumatore.

Coltello – Poco distante, in Piazza della Raibetta, un diciassettenne tunisino, ospite di una comunità per minori non accompagnati, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico senza giustificazione valida. Il ragazzo è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere.

Merce sospetta – In Via Antonio Gramsci, i Carabinieri hanno intercettato un uomo marocchino già noto alle forze dell’ordine mentre tentava di vendere cellulari e indumenti di dubbia provenienza. Nel suo zaino è stata trovata anche una carta d’identità appartenente a un cittadino polacco, il cui smarrimento non era ancora stato segnalato.

Guida pericolosa – Infine, nei pressi di Piazzale J.F. Kennedy, due giovani – un italiano e un albanese – sono stati sanzionati per aver gareggiato ad alta velocità con le loro auto, effettuando slalom tra i veicoli in transito e mettendo a rischio la sicurezza stradale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.