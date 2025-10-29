Blitz al liceo Da Vinci di Genova: tre i reati contestati al maggiorenne denunciato, segnalati dieci minori

La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta a seguito del blitz notturno di sabato scorso al liceo Leonardo Da Vinci, dove era in corso l’occupazione da parte degli studenti.





La pm Valentina Grosso contesta al maggiorenne denunciato dalla Digos i reati di violenza privata, danneggiamento aggravato e invasione di edifici.

Al momento non viene ipotizzata una matrice politica dell’azione.





Gli investigatori hanno inoltre identificato e segnalato alla Procura minorile una decina di ragazzi sotto i 18 anni coinvolti nell’irruzione.





La Digos sta valutando anche possibili collegamenti con altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane, tra cui il tentativo di assalto all’istituto Calvino di Sestri Ponente e un episodio analogo all’Istituto Nautico, dove gruppi di giovani avevano cercato di entrare negli edifici, respinti da genitori e studenti universitari intervenuti sul posto.

