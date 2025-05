Blackout, la Commissione Europea: "Buona notizia che non sia attacco hacker"

"Red Electrica ha escluso che un attacco hacker abbia causato l'interruzione dell'elettricità ieri in Spagna. Non abbiamo ulteriori commenti su questa affermazione. Per quanto riguarda le cause dell'incidente, siamo ancora in attesa della valutazione completa da parte della Spagna, ma questa è davvero una buona notizia". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho nel corso del briefing con la stampa. "Cercheremo di prevenire queste situazioni e cercheremo di adottare misure per prevenirle in futuro", ha aggiunto la portavoce delegata per l'energia, Eva Hrncirova.

L'iter da seguire - La Spagna dovrà presentare a Bruxelles entro tre mesi dalla revoca dello stato di emergenza una relazione per spiegare le possibili cause del blackout che ieri ha colpito la penisola iberica, quale è stato l'impatto e quali progressi sono stati raggiunti per il ripristino del sistema energetico. Oltre alla relazione a cui è vincolata Madrid, la legislazione dell'Ue prevede che un gruppo di esperti Ue, di cui farà parte anche Acer, l'agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia, apra un'indagine indipendente per presentare "entro sei mesi" una relazione tecnica di accertamento dei fatti che esaminerà le cause dell'incidente. Questo quanto si apprende da fonti europee all'indomani del massiccio blackout che ha colpito la penisola iberica.

Il livello di gravità - All'accertamento tecnico seguirà una relazione conclusiva in cui il gruppo di esperti dell'Ue proporrà anche una serie di raccomandazioni. L'indagine, a quanto si apprende, si aprirà nel momento in cui sarà classificata la gravità dell'incidente su una scala che va da 0 a 3, dove 3 è il più grave. "Non abbiamo ancora una classificazione per questo incidente", fa sapere un funzionario europeo ma il blackout parziale che nel giugno 2024 ha colpito Croazia, Albania, Bosnia e Montenegro è stato classificato "come di livello tre". Dunque essendo meno grave di quello che ha colpito Spagna e Portogallo è "ragionevole pensare che questa indagine dovrà seguire lo stesso iter", conclude il funzionario.

La richiesta di indagine - Secondo il commissario all'Energia, Dan Jorgensen, "questo incidente è il più grave degli ultimi vent'anni in Europa". In un post su X, il commissario ha aggiunto che Bruxelles "è pronta a sostenere Spagna e Portogallo in ogni modo possibile, anche avviando un'indagine approfondita".

