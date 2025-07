Bilancio Regione, sanità, lavoro e porto: l'opposizione attacca: "senza visione". La maggioranza: "Conti in equilibrio"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La manovra economica della Regione Liguria finisce nel mirino dell’opposizione, che la definisce priva di coraggio e visione. A denunciarlo è il consigliere regionale del Partito Democratico, Armando Sanna che ha presentato una serie di emendamenti per correggere quello che considera un bilancio "insufficiente", soprattutto su temi cruciali come sanità, lavoro e competitività del porto di Genova. La maggioranza però difende: "Il bilancio 2024 della Regione Liguria supera l’esame della Corte dei Conti con esito positivo: conti in equilibrio, nessun rilievo accolto e investimenti ritenuti coerenti con le necessità del territorio" dice Alessandro Bozzano (Vince Genova).

Sanità pubblica – Il primo allarme riguarda il sistema sanitario: "Oggi il 24% dei cittadini si cura nel privato e il 9% ha smesso del tutto di curarsi", denuncia l'esponente PD. Secondo i dati citati, il disavanzo sanitario ammonta a 112 milioni di euro. "Un'emergenza annunciata sin dall'inizio della legislatura", afferma.

Lavoro e investimenti – Sul fronte occupazionale, il bilancio viene giudicato dall'opposizione carente: "Non c’è visione per il futuro della Regione. Servono investimenti veri, non anticipazioni di cassa". L'opposizione propone emendamenti per rafforzare le politiche attive e per sostenere le aziende liguri.

TPL e trasporti – Tra i temi caldi anche il trasporto pubblico: "Abbiamo proposto risorse vere per salvare aziende come AMT, non solo anticipazioni". La richiesta è di fondi strutturali per garantire un servizio sostenibile e competitivo.

Porto e burocrazia – Il nodo del porto di Genova è definito “strategico ma in difficoltà”: "Mentre a Rotterdam le pratiche si completano in un giorno, da noi servono quattro o cinque. Così non siamo competitivi".

Dazi e export – Infine, preoccupazione per i dazi con gli Stati Uniti, mercato che assorbe l’11% delle esportazioni liguri: "Non è vero che l’impatto sarà lieve. Serve attenzione immediata".

La maggioranza replica che la Corte dei Conti parifica il bilancio 2024 della Regione, respingendo i rilievi della Procura, confermando la solidità finanziaria dell’amministrazione

Parifica confermata – “La Corte dei Conti ha approvato la parifica del bilancio senza accogliere i rilievi della Procura regionale”, ha spiegato il consigliere Bozzano. Una decisione considerata “un ottimo risultato” che rafforza la validità della manovra regionale.

Investimenti chiave – Tra le voci principali, spiccano 53 milioni destinati alle case di comunità, con interventi su telemedicina e assistenza domiciliare. “Sono fondi importanti per innovare la sanità territoriale e rispondere alle esigenze dei liguri”, ha commentato.

Settori strategici – Non solo sanità: il bilancio 2024 prevede finanziamenti anche per la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e altri comparti fondamentali per lo sviluppo regionale. “Un bilancio corposo e articolato, che tocca tutti i settori strategici”, ha aggiunto.

Risposta alle critiche – Alle accuse di “mancanza di visione” mosse da Armando Sanna, il consigliere replica: “È il gioco delle parti. I numeri si possono interpretare, ma il bilancio parla chiaro”.

