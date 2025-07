Bilancio regionale, Sanna: "Via libera a 5 milioni per il TPL, ottimo risultato ma continuiamo a combattere"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prosegue il confronto in aula sul bilancio regionale. Nel secondo giorno di discussione, tra votazioni ed emendamenti, spicca un risultato condiviso: l’approvazione unanime della proposta del Partito Democratico per destinare 5 milioni di euro al trasporto pubblico locale.

Trasporti in crisi – L’emendamento, firmato dai consiglieri PD, è stato accolto da tutte le forze politiche. “Una boccata d’ossigeno per un sistema al collasso”, ha dichiarato il capogruppo Armando Sanna, che sottolinea come l’intervento rappresenti una risposta concreta a uno dei problemi più sentiti dai cittadini.

Correzioni necessarie – La minoranza definisce il bilancio presentato dalla giunta “miope” e ha portato in aula numerosi emendamenti e ordini del giorno su temi chiave come casa, lavoro e lotta alla povertà. “Come opposizione abbiamo cercato di correggere un documento che non guarda al futuro della Liguria”, ha aggiunto Sanna.

Dialogo possibile – L’approvazione trasversale dell’emendamento sul TPL dimostra che, pur in un clima di confronto serrato, esiste margine per convergenze su misure ritenute prioritarie per il territorio.

Agenda sociale – L’attenzione alla dimensione sociale del bilancio resta centrale nel dibattito in corso. Le opposizioni chiedono più risorse per rispondere ai bisogni quotidiani delle famiglie liguri.





