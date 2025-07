Bilancio regionale, Sanna (PD): “Giunta senza visione, solo ordinaria amministrazione”

Un bilancio consuntivo che “certifica l’assenza di visione politica” e che si limita alla gestione quotidiana, ignorando i problemi strutturali della Liguria. È questa la dura critica lanciata dal capogruppo PD in Regione Armando Sanna, relatore di minoranza sul documento approvato dalla Giunta Toti.

Secondo Sanna, l’attuale amministrazione “galleggia senza tracciare una rotta”, mentre la Liguria affronta sfide complesse legate alla crisi economica, alla sanità e alla tenuta sociale. “Il bilancio – ha dichiarato – è l’immagine di una Giunta che abdica ogni giorno al proprio ruolo politico, lasciando irrisolti nodi fondamentali come il ritardo nell’utilizzo dei fondi PNRR per la sanità territoriale, il disavanzo certificato da 112 milioni e il mancato sostegno alle imprese in un contesto di dazi internazionali crescenti”.

Sanna ha poi evidenziato come l'aumento della spesa sanitaria privata in Liguria – oggi superiore al 24% del totale – e l’alto numero di cittadini costretti a rinunciare alle cure per ragioni economiche, siano segnali allarmanti. Sul piano occupazionale, ha puntato il dito contro la precarietà delle nuove assunzioni e il tasso di Neet tra i più alti del Nord Italia.

Nel mirino anche i 7 milioni spesi per la comunicazione e le “nomine discutibili” – tra cui commissari e nuovi incarichi contestati dalla Corte dei conti – mentre mancherebbero investimenti reali in settori chiave come il trasporto pubblico locale, la sanità digitale e il supporto alle imprese.

"La Liguria ha le carte in regola per essere protagonista delle grandi transizioni – ha concluso Sanna – ma servono coraggio, visione e una classe dirigente all’altezza. Questa destra ha scelto l’immobilismo, noi continueremo a batterci per una regione più giusta, inclusiva e dinamica.”









