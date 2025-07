Bilancio regionale, Pd "Manovra vuota, zero visione". Bozzano (NM): "Programma solido, i dem disinformano"

Scontro frontale in Regione Liguria sul bilancio che sarà discusso mercoledì in Consiglio. Da una parte, il gruppo del Partito Democratico attacca la Giunta Bucci parlando di “manovra vuota, priva di visione politica e di veri investimenti”. Dall’altra, arriva la pronta replica di Alessandro Bozzano, presidente della Commissione Bilancio e consigliere di Vince Liguria – Noi Moderati: “Il PD non sa come dire che il bilancio va bene”.

Il PD: “Un’operazione contabile senza prospettiva” - Nel comunicato diffuso questa mattina, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha definito il bilancio della Regione “un’operazione contabile senza nessuna prospettiva politica e investimenti veri”. Secondo il PD, il Documento di economia e finanza regionale (Defr) è privo di concretezza, con azioni che “non derivano da una visione politica ma si limitano a meri spostamenti contabili”.

Durissime le critiche sul fronte sanitario: “Il 75% del bilancio è assorbito dalla sanità, ma la Corte dei Conti ha certificato che la Liguria rischia di non rispettare le scadenze europee per Case e Ospedali di Comunità. Nessuna delle 11 strutture previste è stata completata”, attaccano i dem. Viene poi segnalato il disavanzo sanitario di 112 milioni, ripianato “a scapito di altri servizi per i cittadini”, secondo l’opposizione, che denuncia anche l’aumento della mobilità sanitaria passiva: “Oltre 70 milioni di euro l’anno se ne vanno con pazienti che si curano fuori regione”.

Il PD accusa inoltre la Giunta di non investire davvero sul trasporto pubblico locale, limitandosi ad anticipare fondi nazionali per coprire i danni gestionali di AMT. “Servono risorse proprie, non pezze”, affermano. Infine, il lavoro: “Cresce nei numeri, ma è mal pagato e precario. Oltre duemila under 40 hanno lasciato la Liguria nel 2024”, denunciano i consiglieri PD, che promettono emendamenti e ordini del giorno su sanità, TPL, affitti, giovani e introduzione del salario minimo negli appalti regionali.

Bozzano: “Manovra solida, saldo demografico positivo. Il PD disinforma” - La replica del centrodestra non si è fatta attendere. “Comprendiamo le difficoltà del Pd nel commentare un bilancio che chiude in pareggio, senza i buchi che avevano annunciato per mesi. Nessuna brutta sorpresa per i liguri, a differenza di quanto sta accadendo al Comune di Genova con la giunta Salis, che si presenta con una raffica di aumenti fiscali”, afferma Alessandro Bozzano, presidente della Commissione Bilancio.

Bozzano difende l’azione della Giunta regionale, sottolineando le detrazioni previste per le fasce più deboli e l’accordo con le sigle sindacali. “Il PD dice che il bilancio manca di politica: forse avrebbero preferito più tasse e misure ideologiche?”.

Sul disavanzo della sanità, Bozzano attacca: “È stato ripianato senza tagliare servizi essenziali. Sfido il PD a dire quali sarebbero stati eliminati, se ne sono a conoscenza”.

Ma il passaggio più acceso è sulla questione migratoria giovanile. Bozzano accusa il PD di aver “copiato male dati Istat travisati da altri”. “Non sono duemila, ma 15.890 i giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno lasciato la Liguria nel 2024. Ma ne sono arrivati 22.885 da altre regioni e Paesi: il saldo è positivo di 7.000 persone. È la conferma che la Liguria è attrattiva grazie alle nostre politiche”, conclude il consigliere di maggioranza.

Verso lo scontro in aula - Mercoledì in Consiglio si preannuncia un confronto acceso. Il PD è deciso a presentare una serie di emendamenti per “correggere una manovra infruttuosa”, mentre la maggioranza rivendica la solidità del bilancio e respinge ogni accusa di immobilismo.





