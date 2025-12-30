Biglietti Tramvia Firenze e Pisa Mover: Aep Ticketing Solutions smaschera la frode con un sistema di allerta in tempo reale

È stata una soluzione tecnologica sviluppata da Aep Ticketing Solutions a consentire di individuare e smascherare la frode legata all’acquisto di biglietti per la Tramvia di Firenze e per il Pisa Mover. L’azienda, con sede principale a Signa (Firenze) e uffici anche a Milano, Genova e Bedizzole (Brescia), è dal 1998 uno dei principali operatori internazionali nel settore della bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico locale.

L’anomalia è emersa a seguito delle segnalazioni dei clienti, che hanno portato Aep ad avviare un’analisi approfondita dei casi sospetti. «Abbiamo compreso fin da subito che si trattava di una situazione di frode – spiega Alessandro Sansone, amministratore delegato di Aep Ticketing Solutions – messa in atto attraverso dispositivi “intrusi” realizzati con grande perizia».

Secondo quanto ricostruito dall’azienda, i chip utilizzati risultavano levigati per impedirne l’identificazione e ridurne lo spessore. Inoltre, i fori venivano praticati sugli apparati in corrispondenza del passaggio dei filamenti dell’antenna, con l’obiettivo di renderla inutilizzabile e spingere gli utenti a pagare tramite carte bancarie in modalità contactless.

Per contrastare il fenomeno, Aep ha sviluppato un sistema di monitoraggio in grado di segnalare in tempo reale le anomalie ai funzionari di Gest, consentendo interventi rapidi e il ripristino immediato del corretto funzionamento del servizio. "Non è stato un lavoro semplice – conclude Sansone – ma grazie a un efficace gioco di squadra siamo riusciti a ottenere un risultato importante. Siamo soddisfatti dell’esito e ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato".

