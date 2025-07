Biglietti digitali per bus e metro in Liguria, prima regione a farlo: entro il 2026 addio al cartaceo su tutta la rete TPL

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Entro il 2026 in Liguria sarà attivo un sistema unico di bigliettazione elettronica su tutta la rete del trasporto pubblico locale. Si chiama Liguria Go e sostituirà completamente i titoli cartacei con un sistema digitale su base account, con QR Code, app o carta bancaria. L’intervento, da 22,5 milioni di euro, è finanziato dalla Regione Liguria e coinvolge circa 1.500 mezzi e 6.000 dispositivi tra obliteratrici, biglietterie e terminali. E' la prima regione a fare una cosa simile e l'obiettivo è poi quello di realizzare un biglietto integrato che funzioni su tutti i mezzi, autobus e treni che ad oggi non esiste.

Come funziona – Il sistema consente di associare ogni utente a un account digitale personale, identificabile tramite QR Code, app o carta bancaria. Il calcolo della tariffa più conveniente sarà automatico, senza bisogno di scegliere tra biglietto singolo, carnet o abbonamento. Il sistema riconosce l’uso e adatta il prezzo di conseguenza.

Fasi e territori – Le installazioni sono già in corso sulla rete AMT di Genova, dove i biglietti cartacei attuali sono già validabili via QR Code. La vendita di biglietti digitali partirà tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, mentre la conclusione delle operazioni è prevista entro l’estate 2026.

Sulle reti TPL Linea (Savona), ATC (La Spezia) e Riviera Trasporti (Imperia) il sistema sarà operativo già questo autunno, con le installazioni fisiche già concluse.

Tecnologia – Il progetto coinvolge circa 1.500 autobus e oltre 6.000 dispositivi tra obliteratrici, console, biglietterie e terminali. Il sistema è gestito centralmente da Liguria Digitale, con server già predisposti nella server farm del WTC di Genova Sampierdarena. Il software è in fase di configurazione e test.

“Questo sarà un vero e proprio cervello digitale che collegherà l’intera rete TPL ligure, rendendo il servizio più efficiente, moderno e controllabile”, spiega Riccardo Battaglini di Liguria Digitale.

Obiettivi – Oltre a semplificare la vita ai viaggiatori e incentivare l’uso dei mezzi pubblici, il sistema punta a una lotta più efficace all’evasione, un monitoraggio preciso del servizio e un aumento dei ricavi.

“Liguria Go è una rivoluzione che ci pone tra le regioni più avanzate in Italia. È il modello già usato in città come Londra, Oslo e New York”, affermano Marco Bucci e Marco Scajola.









