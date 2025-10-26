Bicicletta, motore della mobilità sostenibile in Europa

Nei Paesi dell’Ue la bicicletta diventa un pilastro della transizione energetica e del benessere urbano. Crescono le piste ciclabili, si moltiplicano piani nazionali e locali e gli investimenti europei spingono verso un modello di trasporto più verde, inclusivo e accessibile.

L’iniziativa risponde a due esigenze principali: contribuire alla decarbonizzazione e promuovere uno stile di vita sano ed economico. Città, periferie e aree rurali stanno ricevendo nuove risorse per realizzare infrastrutture dedicate, dalle piste ciclabili urbane alle vie sicure per le pedalate in campagna, favorendo una mobilità sostenibile che unisce ambiente, salute e risparmio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.