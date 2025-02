Berlino, al via il seminario sul benessere psicologico per quindici giornalisti liguri

Quindici giornalisti liguri hanno raggiunto Berlino per partecipare a un seminario di tre giorni dedicato al benessere psicologico. L’iniziativa rientra tra i corsi di formazione professionale all’estero promossi dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria attraverso il programma Erasmus+ dell’Unione Europea.

Obiettivi – Il training mira a fornire strumenti per riconoscere i segnali di stress e gestire situazioni complesse, non solo nel contesto lavorativo ma anche nella vita quotidiana. Il corso offre competenze utili per supportare colleghi e persone vicine, aiutandoli a superare momenti di difficoltà.

Contenuti – Il programma affronta tematiche chiave come trauma e resilienza nel giornalismo, gestione dello stress in redazione e creazione di un ambiente di lavoro psicologicamente sano. Sono previsti anche approfondimenti su etica, buone pratiche e strategie per affrontare eventi traumatici. La parte finale del seminario prevede attività pratiche con laboratori, lavori di gruppo e testimonianze dirette.

Partner – Il progetto è realizzato in collaborazione con il Dart Center for Journalism and Trauma Europe, sezione del Dart Center affiliato alla Columbia University. L’organizzazione fornisce formazione e supporto ai giornalisti che si occupano di cronaca di guerra, violenza e trauma, aiutandoli a gestire l’impatto emotivo del loro lavoro.

Erasmus+ – Questo seminario segna l’inizio del programma di formazione internazionale per il 2025. L’Ordine dei Giornalisti della Liguria, accreditato all’interno del programma Erasmus+, ha già permesso a 116 giornalisti di partecipare a corsi in tutta Europa su temi come lotta alle fake news, istituzioni europee, intelligenza artificiale e produzione radiofonica. Entro la fine del 2025, altri cinquanta professionisti potranno accedere a nuove opportunità formative.

Certificazione – Grazie al riconoscimento ottenuto, l’ODG Liguria potrà continuare a beneficiare di fondi per la formazione all’estero fino al 2027, consolidando un percorso che ha già ricevuto il certificato di eccellenza per la qualità dei progetti proposti.

