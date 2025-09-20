Bergamo verso una nuova mobilità sostenibile e intelligente con il nuovo e-BRT
di R.S.
Il cantiere è già al 55% delle lavorazioni, un traguardo che conferma la concretezza di un’infrastruttura che ridefinirà la mobilità bergamasca in chiave green
Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità sono state presentate le tecnologie che renderanno l’e-BRT (Electric Bus Rapid Transit), un’opera innovativa nel trasporto pubblico locale, avvicinando Bergamo a un cambiamento epocale nel settore della mobilità pubblica. Grazie alle nuove pensiline digitali con informazioni in tempo reale, ai semafori intelligenti e alle corsie preferenziali, che garantiranno una corsia di marcia esclusiva ai mezzi, e a un sistema di monitoraggio centralizzato, i cittadini potranno contare su spostamenti rapidi, affidabili e frequenti. Le corsie preferenziali consentiranno di raggiungere un elevato livello di servizio grazie alla rapidità degli spostamenti, infatti l’intera tratta sarà percorribile in poco più di 40 minuti, collegando Bergamo a Dalmine in soli 22 minuti e a Verdellino in 41. A oggi il cantiere è già al 55% delle lavorazioni, un traguardo che conferma la concretezza di un’infrastruttura che ridefinirà la mobilità bergamasca in chiave green e tecnologica.
L’e-BRT, il nuovo sistema di trasporto rapido interamente elettrico che collegherà la città con Dalmine e Verdellino, si dimostra un progetto all’avanguardia che unisce sostenibilità ambientale, efficienza operativa e innovazione tecnologica, destinato a rivoluzionare gli spostamenti quotidiani di migliaia di cittadini.
Il tracciato complessivo misura 29,7 chilometri (andata e ritorno), dei quali oltre il 72% in corsia preferenziale, e interessa 49 incroci semaforici. Lungo il percorso saranno realizzate 19 fermate per tratta, a garanzia di un servizio diffuso e capillare.
I due capolinea, situati presso la Stazione ferroviaria di Bergamo e quella di Verdello-Dalmine, saranno attrezzati con sistemi di ricarica rapida “opportunity”, mentre i depositi principali, a Bergamo e a Osio Sopra, garantiranno la ricarica notturna dell’intera flotta. Quest’ultima sarà composta da 15 autobus elettrici articolati da 18 metri, progettati per offrire comfort, capienza e sostenibilità.
Uno dei punti di forza del progetto è la tecnologia applicata alle fermate e agli incroci semaforici.
