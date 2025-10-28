Benvenuti in Liguria torna il 5 novembre, a Scignoria! la curiosità di 82 funghi tutti in pochi metri
di Redazione
Benvenuti in Liguria, la trasmissione del mercoledì sera dedicata alla valorizzazione del territorio regionale attraverso storie umane ed enogastronomiche, questa settimana, lascia spazio alla cronaca della fondamentale partita tra Genoa e Cremonese in cui i rossoblu si giocano un'ampia fetta di campionato. La nuova puntata, con la partecipazione del Cucinosofo Sergio Rossi, è in programma per il mercoledì successivo: 5 novembre ore 20.40 con focus legato a Borzonasca e dintorni all'insegna di castagne, nocciole e curiosità del levante d'entroterra.
Puntualissima come ogni settimana, invece, Scignoria! in diretta giovedì dalle 20.40 su Telenord. Nel menù dell'ultimo appuntamento d'ottobre il re del bosco, Marino Calcagno, con i suoi segreti di una stagione record. Tra questi, anche, il video amatoriale del ritrovamento di 82 esemplari, uno accanto all'altro in pochi metri (vedi video). Lo stesso polceverasco anticipa: "Parleremo anche del famoso barbexin o grifola frondosa (vedi foto)".
Nel resto della serata musica affidata ai Trilli e ulteriore curiosità, in compagnia del professor Franco Bampi e dell'allieva Federica Favilli, saranno le storie legate a un indimenticato sacerdote innamorato della montagna, nonchè, le vicende legate alla trasformazione dei dialetti liguri nell'epoca della digitalizzazione con le incursioni di Mike fC, le caricature di Davide Sacco e le risposte del pubblico da casa alla Sfida lanciato dallo studio centrale.
