Benvenuti in Liguria riparte dalle festività di Pietra Ligure: puntata speciale giovedì primo gennaio
di Redazione
Appuntamento dalle 20.30 su Telenord e telenord.it
Trasmissione speciale di Benvenuti in Liguria giovedì primo gennaio dalle 20.30 per avviare una stagione di grandi itinerari tra enogastronomia, cultura e curiosità.
Eccezionalmente di giovedì, il format di Telenord solitamente in onda il mercoledì sera, apre il 2026 da Pietra Ligure con un focus di due ore dedicato alle festività della cittadina savonese tra tradizioni, piatti tipici, folklore e curiosità.
Insieme al Cucinosofo Sergio Rossi, al direttore degli albergatori ponentini, Carlo Scrivano, Benvenuti in Liguria effettuerà un'immersione in ricette storiche come il torrone locale o la torta di zucca. Non mancherà lo spazio per la storia legata alle campane del borgo, nonchè, a presepi da record senza dimenticare l'arte sacra. Il tutto con un occhio attento al futuro pietrese tra investimenti e nuove sfide raccontate dall'amministrazione municipale.
Tra gli aspetti più curiosi, oltre a un tavola di rara eleganza adornata con i manifesti delle festività di fine anno (vedi foto), anche, il profilo di un giovanissimo che a soli 12 anni sale sui campanili per fare musica in autonomia.
Appuntamento giovedì primo gennaio dalle 20.30.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
I ricordi della famiglia Nucera: "Quella volta che Ibra salì sulla nostra moto per arrivare all'Ariston"
30/12/2025
di Gilberto Volpara
Arenzano: a fine dicembre è già tempo di primavera e in spiaggia si fa il bagno
30/12/2025
di Redazione
Presepi: la mostra di Carrosio, l'esposizione dell'Oltregiogo nell'Oratorio Santissima Trinità
30/12/2025
di Redazione
Albaro, dopo la festa una discarica: sporcizia, danni e rifiuti ai giardini di Santa Teresa
29/12/2025
di Redazione