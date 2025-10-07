Benvenuti in Liguria riparte da Apricale, Bajardo e dallo stoccafisso di Badalucco
di Redazione
Dopo la pausa di una settimana per lasciare spazio alla cronaca del turno infrasettimanale del campionato di serie B, Benvenuti in Liguria torna protagonista come ogni mercoledì: menu della settimana dedicato ad Apricale, Bajardo e Badalucco.
Insieme al Cucinosofo Sergio Rossi, le telecamere guidata da Massimo Fornasier andranno alla scoperta di uno dei borghi più della Liguria, delle storie legate ai giovani che si sono fermati a lavorare nel profondo entroterra imperiese, dei resti del terremonto di fine '800 (nella foto) senza dimenticare ricette stellate all'insegna dello stoccafisso.
Appuntamento, come ogni mercoledì sera, su Telenord e telenord.it a partire dalle 20.40 con ospite settimanale il cardiologo Sergio Agosti.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
La vista è preziosa: le iniziative della Fondazione Banca degli Occhi "Lions Melvin Jones"
06/10/2025
di Redazione