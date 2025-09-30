Benvenuti in Liguria lascia spazio alla Sampdoria: il ritorno mercoledì prossimo da Apricale

Benvenuti in Liguria, la tradizionale trasmissione del mercoledì sera di Telenord e telenord.it, in onda ogni mercoledì sera lascia spazio alla cronaca con gli aggiornamenti in diretta della delicata sfida di serie B tra Sampdoria e Catanzaro.

Il format con la partecipazione del Cucinosofo, Sergio Rossi, farà ritorno preciso e puntuale tra sette giorni: mercoledì 8 ottobre. Tra i temi della prossima puntata, un focus mirato tra Apricale, Bajardo e Badalucco all'insegna di attività commerciali, ricette locali e curiosità del territorio del ponente ligure a partire dalle 20.30.

Tra le particolarità, pure, una metodologia culinaria firmata da uno chef stellato di Liguria per la preparazione dello stoccafisso.

