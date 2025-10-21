Benvenuti in Liguria alla scoperta di Zignago, Rocchetta di Vara e Calice al Cornoviglio

Dopo la puntata tra i produttori di Coop Liguria in corso Sardegna, a Genova, con focus specifici nell'entroterra dedicati agli ultimi creatori di cestini derivanti dalle piante di castagno, nonchè, al creatore di un plastico in miniatura esattamente in scala sulla delegazione di Pontedecimo, Benvenuti in Liguria fa tappa nello spezzino.

Zignago, Rocchetta di Vara e Calice al Cornoviglio saranno le mete della puntata in onda mercoledì sera 22 ottobre dalle 20.40 su Telenord e telenord.it. Insieme a Sergio Rossi, innumerevoli le scoperte. Tra queste anche il gemellaggio tra cultura tirolese e ligure: "Va annotata, pure, la metodologia locale della torta di grano. Un'altra puntata ricca di storia" spiega il Cucinosofo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.