Benvenuti in Liguria al Festival della Mucca Cabannina: domani alle 20.30 Telenord

Benvenuti in Liguria ospite del terzo Festival della Mucca Cabannina andato in scena a Serra di Serra Riccò. Il racconto filmato di una giornata connotata dal grande caldo, ma soprattutto dalla passione per l'allevamento di molti produttori sarà in onda mercoledì 18 giugno dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.

Sarà una sintesi delle voci dei protagonisti: dallo chef stellato Marco Visciola che usa abitualmente prodotti a base di Cabannina, a chi vende i derivati nelle rispettive aziende agricole fin al mondo della politica che in quella vacca ha creduto come rilancio di un territorio. E' il caso della sindaco di Serra Riccò, Angela Negri, nonchè, del consigliere delegato allo sviluppo economico, Alessio Piana.

Quest'ultimo è stato intervistato a bordo dell'Ape (vedi foto) utilizzata dalla troupe come mezzo di servizio per la trasmissione. Nel corso della puntata, anche, il resto del mondo rurale: gli artigiani dei cestini, gli agricoltori e chi non si arrende a una vita nel più profondo entroterra. Tra loro, il talento teatrale dell'attore Pino Petruzzelli con il suo spettacolo Chilometro Zero sul mondo paesano.

Il tutto connotato da una spiegazione didattica, popolare e non scientifica delle caratteristiche della Cabannina.

