Benessere e inclusione al tramonto, “#CORREGGILOSTILE TEAM” debutta domenica 25 maggio al Parco La Rabina di Imperia

Domenica 25 maggio alle ore 18:00, il Parco della Rabina di Imperia ospiterà l’evento gratuito “Tramonto in forma alla Rabina”, un’iniziativa promossa dalla Provincia di Imperia nell’ambito del progetto “#CORREGGILOSTILE TEAM: Insieme per il benessere e l’inclusione”. L’iniziativa, finanziata con oltre 130.000 euro dal Fondo per le Politiche Giovanili, mira a promuovere stili di vita sani e inclusivi tra i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni.

“Proseguiamo la campagna a livello nazionale che le Province stanno portando avanti per promuovere il benessere e l’inclusione. Il progetto di quest’anno guarda all’equilibrio psicofisico, associato a una corretta alimentazione e a una condivisione che non conosce barriere. Ecco perché abbiamo organizzato questo Tramonto in forma alla Rabina. Ringrazio le associazioni sportive dilettantistiche imperiesi e gli istruttori che collaborano a questo appuntamento, il primo di una serie di incontri sul tema che prevede sempre a Imperia unaFesta dello Sport a settembre e un evento al Teatro Cavour a dicembre”, così commenta l'iniziativa il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola.

L’evento vedrà la partecipazione di istruttori qualificati che guideranno i partecipanti in attività di yoga, pilates, tai chi, ginnastica dolce e danza posturale. Al termine delle sessioni, sarà offerta una degustazione salutare, offrendo un momento di relax e socializzazione. L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio che include una Festa dello Sport a settembre e un evento al Teatro Cavour a dicembre.

Il Parco della Rabina, recentemente riqualificato con l’installazione di nuovi giochi per bambini e attrezzi per attività fisica all’aperto, rappresenta la location ideale per questo tipo di eventi, favorendo l’inclusione e il benessere della comunità.

L’invito è aperto a tutti: cittadini, famiglie e giovani sono invitati a partecipare a questa occasione di benessere e inclusione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.