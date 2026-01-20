BEI Global firma finanziamento UE di 34 mln di euro per sostenere i porti di Capo Verde nell’ambito di Global Gateway

L’Unione Europea (UE) e la sua banca, la Banca Europea per gli Investimenti (EIB Global), hanno firmato un finanziamento di 34 milioni di euro per sostenere la riabilitazione e l’espansione dei principali porti e del principale cantiere navale di Capo Verde. Questo nuovo finanziamento si aggiunge ai 114 milioni di euro di finanziamenti BEI firmati nel 2024 con la Repubblica di Capo Verde. Insieme, i finanziamenti costituiscono circa 148 milioni di euro di finanziamenti agevolati per consentire investimenti strategici nelle infrastrutture portuali.

Questi investimenti potenzieranno il sistema di trasporto marittimo di Capo Verde, un’arteria vitale fondamentale per la nazione insulare, migliorando al contempo la connettività interinsulare e riducendo le emissioni in tutto l’arcipelago. Ammodernando le infrastrutture portuali e i cantieri navali, il progetto sosterrà la crescita economica, il turismo sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi più ampi del Paese in materia di clima e sviluppo.

Il programma prevede l’ampliamento di Porto Grande a Mindelo, con una nuova diga foranea e una nuova banchina, una maggiore capacità di movimentazione container e infrastrutture modernizzate per il trasporto merci e la pesca. Gli investimenti ambientali includono l’installazione di un sistema di alimentazione elettrica da terra presso il terminal crociere di Mindelo e di impianti di energia solare in diversi porti. Il programma sostiene la modernizzazione del porto di Palmeira, consentendo l’accoglienza di navi più grandi, una migliore gestione ambientale e migliori condizioni per lo sbarco sicuro ed efficiente del pesce, a diretto beneficio dei pescatori locali e dell’intera catena del valore. Sostiene inoltre l’ampliamento del porto di Porto Novo per rafforzare la connettività marittima interinsulare e internazionale. È in programma la ristrutturazione di CABNAVE, insieme a potenziali investimenti portuali nel porto di Praia.

“Questo investimento per porti sostenibili trasformerà il modo in cui Capo Verde collega le sue isole, serve le sue comunità e commercia con il mondo”, ha affermato il Vicepresidente della BEI Ambroise Fayolle, che supervisiona le operazioni della Banca nel Paese. “Dimostra come EIB Global e l’Unione Europea stiano collaborando per ottenere un impatto duraturo, migliorando la connettività e rafforzando la resilienza delle isole”.

Sylvie Millot, Ambasciatrice dell’UE a Capo Verde, ha dichiarato: “Questo investimento strategico sta modernizzando i porti chiave e il principale cantiere navale del Paese, rafforzando la connettività interinsulare – una vera e propria linfa vitale per la popolazione capoverdiana – e promuovendo al contempo la coesione territoriale e sociale, l’accesso all’assistenza sanitaria, ai servizi educativi e la crescita economica complessiva del Paese”.

“L’economia blu, e i porti in particolare, sono pilastri centrali di questa strategia, data la loro importanza per la connettività, la competitività, il commercio, il turismo e l’integrazione di Capo Verde nelle catene del valore regionali e globali. Questo finanziamento dimostra che stiamo parlando di un’economia con un reale potenziale di crescita, in grado di partecipare attivamente e in modo competitivo al sistema economico globale. Ma soprattutto, dimostra che i nostri partner credono nella nostra capacità di trasformare gli investimenti in risultati concreti per le persone”, ha dichiarato S.E. Olavo Correia, Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze di Capo Verde.

Il progetto è pienamente in linea con il Programma Indicativo Pluriennale UE-Capo Verde 2021-2027 e con l’iniziativa Team Europe “To Green Cabo Verde”. Supporta inoltre il corridoio multimodale Praia-Dakar-Abidjan, identificato dall’UE come collegamento strategico nell’ambito del Global Gateway. A livello nazionale, contribuisce al Piano Strategico per lo Sviluppo Sostenibile di Capo Verde (2022-2026), in particolare migliorando le infrastrutture dell’economia blu e sostenendo una crescita inclusiva e resiliente ai cambiamenti climatici.

Attraverso investimenti del Global Gateway dell’UE, pari a oltre 400 milioni di euro, l’UE a Capo Verde realizza progetti ad alto impatto che rafforzano la connettività digitale, accelerano la transizione energetica e sbloccano l’economia blu, posizionando il Paese come un hub regionale resiliente attraverso un partenariato affidabile e a lungo termine con l’Europa.

