Baustelle al Balena Festival 2025: una notte speciale per celebrare 25 anni di musica

La line-up del Balena Festival 2025 si arricchisce di un appuntamento imperdibile: venerdì 4 luglio, alle ore 21.30, sul palco dell’Arena del Mare di Genova arrivano i Baustelle con uno show che promette di essere leggendario.

Per festeggiare 25 anni di carriera, la band toscana porterà in scena un viaggio musicale tra passato e futuro, dai successi più amati al nuovo capitolo discografico. Dopo il grande riscontro ottenuto con Spogliami, il gruppo è pronto a presentare El Galactico, il nuovo album in uscita il 4 aprile, già attesissimo dai fan.

Nati nel 1996 a Montepulciano, i Baustelle, oggi composti da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini, si sono imposti come una delle realtà più originali e raffinate della musica italiana, grazie a un sound che unisce rock d’autore, influenze cinematografiche e testi poetici. In bacheca, riconoscimenti come una Targa Tenco, un Disco di platino per Amen e un Nastro d’Argento per la miglior canzone originale (Piangi Roma).

Il concerto del Balena Festival si preannuncia come uno dei momenti clou dell’estate genovese, tra nostalgia, eleganza e nuove visioni sonore.

Biglietti già disponibili sui circuiti ufficiali.

