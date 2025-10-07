"Batti contro Batti", la Cassazione chiude il duello tra i ristoranti 'omonimi' di Portofino e Santa Margherita

Si chiude definitivamente la lunga battaglia legale tra i due ristoranti "Batti", uno a Portofino e l’altro a Santa Margherita Ligure. A porre fine alla disputa è stata la Corte di Cassazione, che ha messo la parola fine a una vicenda durata anni e nata dalla contesa sull’utilizzo dello stesso nome da parte dei due locali,nati dallo stesso capostipite e poi andati ognuno per la sua strada. Lo scrive il Secolo XIX.

Il ristorante storico di Portofino aveva infatti contestato l’utilizzo del marchio da parte dell’altro locale situato a Nozarego, frazione collinare di Santa Margherita.

Nonostante l’intervento della Cassazione, che ha accolto le ragioni del ristorante di Portofino, il caso si era in parte già risolto nei fatti: il locale di Santa Margherita aveva infatti nel frattempo deciso di cambiare nome, chiudendo così la partita anche dal punto di vista commerciale. Una vicenda che mette fine a un “duello tra Batti” diventato emblematico nella zona e molto seguito anche dagli affezionati clienti di entrambi i ristoranti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.