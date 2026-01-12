Batterie di carta: dalla vetrina del CES alla produzione industriale

Presentate come curiosità al CES 2025, le batterie di carta della startup singaporiana Flint hanno compiuto un salto decisivo: oggi sono in produzione e già disponibili nei formati AA e AAA. Realizzate interamente con materiali di origine vegetale, le nuove celle garantiscono lo stesso voltaggio e una durata paragonabile alle pile alcaline tradizionali, ma senza l’uso di litio, nichel o cobalto.

Il cuore della tecnologia è la cellulosa vegetale, impiegata per tutti i componenti della batteria e combinata con elettroliti a base d’acqua e minerali sicuri come zinco e manganese. Il risultato è una batteria non tossica, biodegradabile e più semplice da smaltire, pensata per ridurre l’impatto ambientale delle pile usa e getta.

La produzione è già avviata a Singapore, con un processo adattabile alle risorse locali e potenzialmente capace di valorizzare anche specie vegetali invasive. L’interesse del mercato non manca: Flint collabora con marchi come Logitech, Amazon e Nimble, che ha già integrato versioni sottili delle batterie in accessori a basso consumo.

Sicure nell’uso domestico e pronte alla distribuzione, le batterie di carta potrebbero arrivare sugli scaffali entro il 2026, offrendo un’alternativa concreta e sostenibile a uno degli oggetti più comuni della tecnologia quotidiana.

