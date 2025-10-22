Genoa

Bassetti a Telenord: "Per il Genoa conta di più avere i conti in ordine che fare gol. Vieira non mi diverte, ma gli siamo attaccati"

di Roberto Rasia

Piave Motori - T-ROC

"Nel calcio di oggi conta di più avere i conti in ordine che fare gol, ho fiducia nella nostra dirigenza. Il gioco di Vieira non mi diverte ma lui è attaccato al Genoa e se lui è attaccato ai nostri colori noi siamo attaccati a lui".

Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino e docente universitario, nel corso di una luna intervista a Close Up, in onda su Telenord.

Vi proponiamo uno stralcio.

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

bassetti genoa vieira close up

Condividi: