Bassetti a Telenord: "Per il Genoa conta di più avere i conti in ordine che fare gol. Vieira non mi diverte, ma gli siamo attaccati"
di Roberto Rasia
"Nel calcio di oggi conta di più avere i conti in ordine che fare gol, ho fiducia nella nostra dirigenza. Il gioco di Vieira non mi diverte ma lui è attaccato al Genoa e se lui è attaccato ai nostri colori noi siamo attaccati a lui".
Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino e docente universitario, nel corso di una luna intervista a Close Up, in onda su Telenord.
Vi proponiamo uno stralcio.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genoa, Pruzzo: “La società ha investito molto su Vieira, lui mi sta deludendo molto"
22/10/2025
di Redazione
Genoa, Ekhator sarà titolare a Torino e il club rossoblù lo blinda fino al 2030
22/10/2025
di Giovanni Porcella
Genoa senza gol, senza vittorie e ultimo in classifica: le opinioni dei talent
21/10/2025
di Redazione
Crisi Genoa, Ottolini: “Dobbiamo lavorare tutti insieme per uscirne”
20/10/2025
di Giovanni Porcella
Fischi per il Genoa, Vieira: "Capisco i tifosi, mancata l'aggressività per segnare. Ora serve unità"
19/10/2025
di Giovanni Porcella