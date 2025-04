Bari, oltre 5.000 cittadini aderiscono alla sperimentazione per la mobilità integrata

A Bari sono oltre 5.000 i cittadini iscritti alla sperimentazione del progetto MaaS for Italy, promosso dal Comune per incentivare la mobilità integrata attraverso piattaforme digitali. Il sistema consente la pianificazione degli spostamenti, l’acquisto di titoli di viaggio e l’accesso a servizi di trasporto sostenibile con sconti fino al 50%.

Sperimentazione in corso – Il progetto MaaS (Mobility as a Service) for Italy punta a semplificare l’esperienza di viaggio urbana grazie a un sistema digitale unico che integra diverse modalità di trasporto. I cittadini registrati possono usufruire di piattaforme per pianificare i propri spostamenti e acquistare titoli di viaggio direttamente da app abilitate. L’obiettivo è favorire una mobilità più efficiente e sostenibile in contesto urbano.

Incentivi attivi – Gli utenti iscritti al programma possono ricevere voucher per acquistare biglietti, abbonamenti o corse con il 50% di sconto. Finora sono stati erogati oltre 50mila euro per più di 16.000 percorsi, confermando l’interesse dei cittadini verso l’iniziativa. Gli incentivi resteranno attivi fino a esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre giugno 2026.

Servizi digitali – Il progetto si avvale di quattro app dedicate: Urbi, MooneyGo, Tabnet e We Taxi. Attraverso queste piattaforme, gli utenti possono accedere a una gamma di servizi integrati, tra cui treni, autobus e monopattini in sharing. I titoli di viaggio acquistabili con lo sconto includono i biglietti Trenitalia da e per Bari, tutte le tratte delle Ferrovie Nord Barese, i titoli ferroviari delle Ferrovie Appulo Lucane con origine o destinazione Bari, oltre ai biglietti AMTAB (ad eccezione del MUVT 365) e ai servizi di sharing di Dott e BIT Mobility.

Accessibilità migliorata – È stata inoltre lanciata una nuova pagina informativa del progetto, con una veste grafica rinnovata e una maggiore fruibilità. Gli utenti possono consultare l’elenco aggiornato dei servizi inclusi, le istruzioni per aderire alla sperimentazione e le modalità per accedere agli incentivi. Lo spazio digitale rappresenta uno strumento centrale per la comunicazione e la gestione della partecipazione degli utenti.

Riscontro positivo – Secondo l’assessore alla Cura del territorio con delega alla Mobilità, sentito da Ferpress, i dati registrati finora mostrano che “la sperimentazione sta avendo un riscontro positivo tra gli utenti, nonostante si tratti di una misura molto innovativa e che, perciò, richiede una certa dimestichezza con l’uso degli strumenti digitali”. L’amministrazione comunale ritiene che il successo dell’iniziativa dipenda anche dalla collaborazione dei cittadini coinvolti fin dalle prime fasi del progetto.

Obiettivi futuri – Il progetto si inserisce in una strategia più ampia volta a promuovere forme di spostamento più sostenibili, con l’obiettivo di ridurre il traffico urbano e migliorare la qualità dell’aria. “L’obiettivo dell’amministrazione comunale, assieme all’efficientamento dei sistemi di trasporto, è quello di incentivare gli spostamenti sostenibili”, ha sottolineato l’assessore.

