Bari: con sperimentazione MaaS oltre 10.000 utenti registrati per 350.000 euro d’incentivi per titoli di viaggio

A poco più di un anno dall’avvio della sperimentazione e dall’acquisto del primo titolo incentivato, MaaS for Italy del Comune di Bari supera i 10mila iscritti, a fronte di oltre 350.000 euro di incentivi erogati per l’acquisto, scontato del 50%, di vari titoli di viaggio dei principali operatori attivi sul territorio comunale e regionale.

La misura, secondo i dati raccolti dalla piattaforma che gestisce gli incentivi, ha interessato soprattutto due cluster tra quelli individuati nel piano operativo: i pendolari e gli studenti che, con poco più di 5.000 registrazioni per categoria, risultano essere gli utenti più attivi.

Secondo i dati analizzati, la parte più corposa degli incentivi è stata utilizzata per l’acquisto di titoli relativi alle tratte in treno – circa 55mila viaggi sugli oltre 60mila acquistati -, cui seguono i ticket per il TPL urbano (Amtab), con circa 3.000 titoli acquistati, e l’uso degli operatori che offrono servizi di mobilità in sharing.

“I risultati raggiunti vanno ben oltre le nostre aspettative, a dimostrazione del fatto che, nonostante le complessità iniziali rispetto all’utilizzo di diverse app, gli utenti hanno preso dimestichezza e cominciato regolarmente a servirsi dei servizi di mobilità incentivati e messi a disposizione dai MaaS Operators attraverso le loro piattaforme – commenta l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. La prossima sfida sarà mettere a sistema i risultati, elaborare e utilizzare la notevole mole di dati raccolti nell’ambito della sperimentazione. In questo modo potremo orientare le future scelte in tema di mobilità sostenibile e contrastare il fenomeno della cosiddetta povertà dei trasporti, tema scelto per la Settimana della mobilità sostenibile rispetto al quale la sperimentazione MaaS for Italy del Comune di Bari rappresenta un primo tentativo di mitigazione”.

Al fine di coinvolgere maggiormente studenti e pendolari, questo pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, in occasione dell’evento La Notte dei Ricercatori, presso l’infopoint di UNIBA di Palazzo Ateneo, sarà possibile avere informazioni sulla sperimentazione MaaS e supporto per l’iscrizione al progetto.

La conclusione della misura, con la relativa erogazione degli incentivi, è fissata al prossimo 31 marzo: entro quella data, salvo esaurimento dei fondi a disposizione, sarà possibile usufruire dell’incentivo MaaS per l’acquisto dei titoli degli operatori convenzionati attraverso le app dei MaaS Operator che aderiscono alla sperimentazione.

