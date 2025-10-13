Bari: al via il cantiere della Linea Verde del BRT. Si parte dal capolinea di via di Maratona

Parte il cantiere per la realizzazione della “Linea Verde” nell’ambito del progetto BRT – Bus Rapid Transit, finanziato dall’Unione Europea con fondi Next Generation EU – Trasporto Rapido di Massa – Misura M2C2 – Inv 4.2 del PNRR, per un importo complessivo di 159.171.170,07 euro.

Le lavorazioni prenderanno avvio dal capolinea di via di Maratona, che interessa sia il tracciato della Linea Verde (oggetto del primo stralcio), sia quello della Linea Blu: il capolinea sarà realizzato nell’attuale area utilizzata dal servizio TPL e sarà strutturato per ospitare complessivamente quattro vetture BRT (due per la Linea Blu e due per la Linea Verde).

Sono, inoltre, previsti altri due stalli a sud del capolinea, destinati alla sosta temporanea di ulteriori mezzi BRT in caso di emergenze o sovrapposizioni nei tempi di fermata. L’area comprenderà anche dodici stalli, di cui otto dotati di ricarica lenta di tipo plug-in.

L’uscita dall’area di capolinea, sia per i mezzi BRT che per quelli TPL, avverrà lungo via di Maratona in direzione sud.

Il progetto comprende anche la realizzazione di un edificio al servizio degli autisti Amtab.

Nella progettazione del layout del capolinea è stata posta particolare attenzione alla sicurezza e alla fluidità delle manovre, riducendo le interferenze tra i percorsi TPL e BRT e garantendo la continuità dei percorsi pedonali.

