Barcellona: progetto innovativo trasforma bus diesel TMB in veicoli a idrogeno

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha partecipato alla cerimonia di chiusura del progetto HERO – Hydrogen Retrofit, un’iniziativa leader che mira a sviluppare una piattaforma di trazione a idrogeno per veicoli di medie dimensioni, come furgoni per le consegne, piccoli camion e minibus. Lo scorso anno, EIT Urban Mobility, un’iniziativa dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia dell’Unione Europea, ha assegnato un finanziamento di 460.000 euro affinché TMB, insieme a EVARM, un’azienda specializzata nella trasformazione dei veicoli, ed EKPO, un’azienda tedesca responsabile della produzione di pile a combustibile, potesse convertire un minibus con motore diesel convenzionale in un veicolo a zero emissioni con celle a combustibile a idrogeno. Inoltre, l’Istituto di Ricerca Energetica della Catalogna (IREC) ha supportato il coordinamento del progetto. L’obiettivo è stato quindi raggiunto e l’autobus diesel che faceva parte della flotta TMB è ora un autobus a zero emissioni che sarà in fase di test a Barcellona, ​​senza passeggeri.

Il veicolo risultante è un minibus elettrico che, a differenza degli autobus elettrici convenzionali, non è dotato di batterie di grandi dimensioni che devono essere ricaricate di notte, ma incorpora una batteria di capacità inferiore che viene caricata continuamente durante il giorno. Ciò è possibile grazie a una cella a combustibile sviluppata da EVARM con lo stack EKPO che genera elettricità nel veicolo stesso dalla combinazione di idrogeno e ossigeno contenuti nell’aria ambiente, emettendo solo acqua come rifiuto. Con l’impulso di questo progetto di trasformazione di un motore diesel convenzionale in una cella elettrica a idrogeno, TMB prosegue il suo impegno per l’innovazione e la mobilità sostenibile a zero emissioni.

Durante l’evento conclusivo, il CEO di TMB, Xavier Flores, ha sottolineato che il progetto HERO – Hydrogen Retrofit “rappresenta un ulteriore passo avanti nella sfida di trovare soluzioni che consentano a tutti i veicoli di raggiungere emissioni zero. Questo progetto è un esempio dell’innovazione che promuoviamo in TMB”.

L’autobus selezionato per realizzare il progetto è stato un minibus, un veicolo con caratteristiche uniche nell’ambito dell’attività del TMB. Questo tipo di veicolo fornisce un servizio locale in aree in cui le strade sono solitamente strette e dove rumore ed emissioni hanno un impatto maggiore. Il progetto HERO – Hydrogen Retrofit riduce completamente il rumore e le emissioni del motore e migliora la qualità della vita dei residenti. Il progetto Hero Hydrogen Retrofit è dotato di una batteria da 35 kWh e di una cella a combustibile in grado di generare fino a 120 kW di potenza, che gli consente di soddisfare questi requisiti.

Da marzo 2025, il veicolo è stato sottoposto a test pilota su tratte brevi per convalidarne il funzionamento, confermare la fattibilità della trasformazione e verificarne l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni. Questi test hanno dimostrato il successo del progetto e hanno suscitato l’interesse di diverse aziende del settore, che stanno studiando la possibilità di adottare questa soluzione tecnologica in veicoli per uso urbano analogo.

Una volta superate tutte le fasi di validazione, il minibus a celle a combustibile a idrogeno inizierà a circolare senza passeggeri su diverse tratte di Barcellona, ​​testandone la manovrabilità e la risposta su alcune superfici irregolari. Sarà il primo veicolo di questo tipo a circolare per le strade della città, il che consentirà di raccogliere dati reali sui consumi e di valutare le prestazioni del gruppo propulsore in condizioni operative.

EIT Urban Mobility, un’iniziativa dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), un organismo dell’Unione Europea, mira ad accelerare le soluzioni e a favorire la transizione verso un sistema di trasporto integrato, incentrato sull’utente e realmente multimodale. In qualità di principale comunità europea di innovazione per la mobilità urbana, EIT Urban Mobility mira a evitare la frammentazione promuovendo la collaborazione tra città, imprese, istruzione, ricerca e innovazione per affrontare le sfide più urgenti che le città si trovano ad affrontare. Le università, le imprese e i centri di ricerca della comunità lavorano a stretto contatto con le città, che fungono da banchi di prova per dimostrare che le nuove tecnologie possono risolvere problemi reali nelle città reali quando si tratta di trasportare in modo intelligente persone, merci e rifiuti.

