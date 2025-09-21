Barack Obama in vacanza in Liguria, raggiunge la moglie Michelle sullo yacht di Spielberg

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è atterrato all'aeroporto di Genova nella tarda serata di ieri trasferendosi subito dopo verso il porto turistico di Santa Margherita Ligure per imbarcarsi sullo yacht Seven Seas del regista Steven Spielberg.

A bordo lo attendeva l'ex first lady Michelle, arrivata in anticipo per trascorrere alcuni giorni di vacanza in Liguria.

All'ancora da alcuni giorni davanti a Portofino oggi il Seven Seas si è trasferito dal golfo del Tigullio fermandosi davanti alla baia di San Fruttuoso e poi in rada a Camogli, riconosciuto e fotografato da numerosi curiosi

