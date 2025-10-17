Bandiere a mezz’asta sul Palazzo della Regione Liguria in memoria dei tre carabinieri caduti nel Veronese

Una giornata di lutto e raccoglimento quella di oggi, venerdì 17 ottobre, in tutta la Liguria. Le bandiere sul Palazzo della Regione in piazza De Ferrari sventolano a mezz’asta in segno di rispetto e cordoglio per la tragica scomparsa dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, deceduti a seguito dell’esplosione di un casolare a Castel D'Azzano, nel Veronese.

I funerali dei militari si svolgono oggi pomeriggio, alle ore 16, presso la Basilica di Santa Giustina a Padova, alla presenza di autorità civili e militari, dei familiari e di numerosi cittadini che si stringono al dolore delle famiglie.

"In un giorno di lutto, tutta la Liguria si unisce al dolore delle famiglie e del corpo dei Carabinieri per questa tragedia che ha causato la perdita di tre servitori dello Stato, morti nell’adempimento delle loro funzioni", ha dichiarato il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, a nome di tutta la Giunta.

Il gesto simbolico delle bandiere a mezz’asta vuole ricordare il coraggio e l’abnegazione dei tre carabinieri, che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro dovere, al servizio della collettività. Un lutto che colpisce l’intero Paese, rinnovando il rispetto e la gratitudine verso le forze dell’ordine impegnate ogni giorno per garantire sicurezza e legalità.

La Regione Liguria esprime la propria vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e all’Arma dei Carabinieri, in un momento di profonda tristezza e riflessione.

