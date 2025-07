Azerbaigian, il fondo sovrano entra nel fotovoltaico italiano con il 49% di un portafoglio da 402MW

Il fondo sovrano dell’Azerbaigian, SOFAZ, acquisirà il 49% di un portafoglio solare da 402MW in Italia di proprietà di Enfinity Global. Lo riferisce il sito specializzato renews.biz, precisando che Enfinity manterrà la quota di maggioranza e la gestione a lungo termine degli asset.

Accordo strategico – L’intesa prevede l’ingresso di SOFAZ, State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan, nella compagine proprietaria di 14 impianti fotovoltaici situati nelle regioni italiane di Lazio ed Emilia-Romagna. Il portafoglio comprende impianti sia già operativi sia in fase di costruzione. La fornitura di energia è assicurata da contratti di acquisto a lungo termine (PPA), che garantiscono stabilità economica al progetto.

Produzione e impatto ambientale – Gli impianti dovrebbero generare circa 685GWh di elettricità pulita all’anno, con una riduzione stimata di 184.950 tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Secondo quanto comunicato, l’energia prodotta coprirà il fabbisogno elettrico annuo di oltre 250.000 famiglie italiane.

Ruoli – Enfinity Global conserverà il 51% delle quote del portafoglio e continuerà a gestire gli impianti come asset manager a lungo termine. Carlos Domenech, amministratore delegato di Enfinity, ha dichiarato: “Siamo onorati di accogliere SOFAZ come partner e investitore a lungo termine nel nostro primo portafoglio PV italiano con contratti in essere. Questo investimento rappresenta un esempio concreto di transizione verso l’energia sostenibile”.

Visione internazionale – Israfil Mammadov, CEO di SOFAZ, ha sottolineato il valore strategico dell’operazione: “Attraverso questa collaborazione con Enfinity Global, SOFAZ contribuisce alla fornitura di energia pulita e competitiva per soddisfare la crescente domanda in Italia, sostenendo allo stesso tempo lo sviluppo economico locale e l’accesso all’energia per le famiglie”.

Consulenze – L’operazione ha visto il coinvolgimento di diversi consulenti. Enfinity Global è stata assistita da Mediobanca come advisor finanziario, Legance come consulente legale e Fichtner per la parte tecnica. SOFAZ si è avvalsa della consulenza di JLL per le attività di M&A, Dentons Europe Studio Legale Tributario per l’assistenza legale, EY per gli aspetti finanziari e fiscali e DNV come advisor tecnico.

Contesto europeo – L’investimento di SOFAZ rientra in una strategia più ampia di diversificazione del portafoglio e sostegno a progetti di energia sostenibile nel continente europeo. Lo stesso Mammadov ha confermato l’intenzione del fondo di continuare a supportare “opportunità strategiche di investimento in Italia e in tutta Europa”.

Scenario – L’interesse di investitori istituzionali stranieri per il settore fotovoltaico italiano continua a crescere, favorito dalla disponibilità di impianti già autorizzati, dall’infrastruttura normativa favorevole ai PPA e dal crescente impegno nazionale verso la transizione energetica.

