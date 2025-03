Avegno, scaffale crolla in un supermercato: ferito un dipendente di 34 anni

Momenti di paura in un supermercato di Avegno, nell’immediato entroterra di Recco, dove un dipendente di 34 anni è rimasto ferito dopo il crollo di uno scaffale carico di merce. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10:00 in piazzale Leonardo Da Vinci. L’uomo, soccorso dal personale del 118 e dai Volontari del soccorso di Ruta, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino di Genova.

L’incidente – Per cause ancora da chiarire, lo scaffale si è improvvisamente rovesciato, travolgendo il dipendente che in quel momento si trovava nelle vicinanze. Sul posto è intervenuto il medico del 118, che ha stabilizzato il ferito prima del trasferimento in ospedale.

Indagini – L’accaduto ha fatto scattare immediatamente i controlli da parte delle autorità competenti. I carabinieri e i tecnici dell’Asl-3, specializzati nella sicurezza sul lavoro, sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi. Lo scaffale coinvolto nell’incidente è stato posto sotto sequestro per verificare se le norme di sicurezza siano state rispettate.

Condizioni del ferito – L’uomo ha riportato un trauma da schiacciamento ma non sarebbe in pericolo di vita. Il trasporto in codice giallo al San Martino indica una situazione da monitorare, ma non critica.

Sicurezza sul lavoro – Il sopralluogo dei tecnici dell’Asl ha avuto l’obiettivo di accertare le condizioni della struttura e verificare eventuali responsabilità. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire se si sia trattato di un cedimento strutturale o di una manovra errata.

