Autotrasporto, aggiornati i costi di esercizio: MIT pubblica le nuove tabelle di riferimento

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il Decreto dirigenziale del 4 agosto, che aggiorna i valori indicativi di riferimento relativi ai costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi, con dati aggiornati al giugno 2025.

Nel documento si precisa che l’aggiornamento è stato effettuato tenendo conto delle variazioni registrate tra dicembre e giugno su alcuni fattori economici rilevanti per il settore. Tra gli elementi rivisti figurano i costi dei veicoli, le spese per il personale (tra cui stipendi, straordinari e trasferte), i pedaggi e i prezzi dell’energia. Inoltre, è stato perfezionato anche il modello di calcolo utilizzato per la stima complessiva.

Il decreto ribadisce che i valori riportati non sono obbligatori, ma servono da parametro di riferimento tecnico per operatori, imprese e associazioni del comparto.

Sono state pubblicate anche quattro tabelle con i valori aggiornati, differenziate per peso del veicolo e percorrenza media annua. La Tabella A riguarda i mezzi leggeri, sotto le 3,5 tonnellate, con una percorrenza media annua di 30.000 chilometri. La Tabella B si riferisce ai veicoli tra 3,5 e 12 tonnellate, mentre la Tabella C copre i mezzi compresi tra 12 e 26 tonnellate. Infine, la Tabella D è dedicata ai veicoli oltre le 26 tonnellate di peso, tutti con una percorrenza media di circa 100.000 chilometri l’anno.

