Autostrade, Tomasi: "Impossibile cambiare il progetto della gronda"

di Redazione

"Per realizzare un progetto complesso come la Gronda di Genova si sono spesi più di 100 milioni di euro solo di verifiche ispettive nella zona e quindi pensare di modificare di un solo metro il tracciato vuol dire ripartire normalmente con le valutazioni, è assolutamente impossibile".

Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, in audizione alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, sul piano degli investimenti del gruppo.